Написать несколько небольших текстов на интернет-магазин кофе и т.п.

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Закрыт38 заявок900 просмотров

Нужно сделать несколько текстов. Я вам дам сайт локально на ngrok(сервер), текстов не много. В основном - подзаголовки, описания магазина, прочее. ~по 200 символов. Обсудим в личной переписке стоимость и сроки. Там и покажу объем работы.

ВАЖНО!!!

Текста нужны уникальные, под продвижение. Они будут основными на сайте, помимо описаний товара.

ВАЖНО 2!!!

Начните заявку со слова "Кофе", чтобы я убедился, что вы - не робот.

5 лет назад
kryvorotenko
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