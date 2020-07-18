Написать несколько небольших текстов на интернет-магазин кофе и т.п.

Нужно сделать несколько текстов. Я вам дам сайт локально на ngrok(сервер), текстов не много. В основном - подзаголовки, описания магазина, прочее. ~по 200 символов. Обсудим в личной переписке стоимость и сроки. Там и покажу объем работы.

ВАЖНО!!!

Текста нужны уникальные, под продвижение. Они будут основными на сайте, помимо описаний товара.

ВАЖНО 2!!!

Начните заявку со слова "Кофе", чтобы я убедился, что вы - не робот.