требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная ...
Написать несколько небольших текстов на интернет-магазин кофе и т.п.
Нужно сделать несколько текстов. Я вам дам сайт локально на ngrok(сервер), текстов не много. В основном - подзаголовки, описания магазина, прочее. ~по 200 символов. Обсудим в личной переписке стоимость и сроки. Там и покажу объем работы.
ВАЖНО!!!
Текста нужны уникальные, под продвижение. Они будут основными на сайте, помимо описаний товара.
ВАЖНО 2!!!
Начните заявку со слова "Кофе", чтобы я убедился, что вы - не робот.
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