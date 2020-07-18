Написать статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок702 просмотра

Написания статей для Яндекс дзена, тема Ритейл розница. В день один текст. Четко только по теме без лишней воды. Что бы я отдала вам этот заказ даю вам одну тему на проработку с оплатой. Тексты

только уникальные ни каких  копирований. Одна статья от 1500 до 2000 тыс знаков без пробелов. Оплата из расчета одна статья 70 руб. 

Написать 5 статей.

Написание статей
5 лет назад
guest_159060225309
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Махмуза
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
61 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Ольга
 
51 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артемий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сухроб
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание текстов для раздела МРТ и КТ

    требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу копирайтера

    Требуется написать сео-оптимизированный текст на 5000 сбп, с типовыми проверками. Тема - обзор моторов.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать текст коммерческого предложения

    Требуется создать продающее коммерческое письмо. Детальное, а самое главное доступное для обывателей, описание услуги, а так же пошаговое объяснение как начать сотрудничество, что для этого нужно и прочее. В письме должно ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтинг

    $200

    [table]Требуется человек в команду, который будет писать посты по тематике подобных видео - https://youtu.be/-HLJu0yw_QQ[/table]

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу копирайтера

    Написать статью на тему "Профессия архитектор" . Объём статьи от 4000 знаков. Уникальность от 98%.Предлагайте Вашу цену.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу копирайтера-маркетолога со знанием сео-продвижения, оптимизации

    Тема — Call to action. Что это. Виды, приемы. Ошибки.Объем — 2к знаковУникальность — 95% по текст.руВ тексте не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок.Текст должен быть написан экспертно, то есть, не нужно общих фраз ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад