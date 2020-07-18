Написание текстов для раздела МРТ и КТ

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Закрыт22 заявки1445 просмотров

требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная вода, которая не понравится не мне, не заказчику.

Ограничение по бюджету это 50 рублей за килознак. Текст проверяется после передаче в сервисах тургенев и главред.

Знание медицинской тематики

Желателен опыт с разделом МРТ и КТ

Примеры работ 

5 лет назад
ivan2017
Иван 
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