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Написание текстов для раздела МРТ и КТ
требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная вода, которая не понравится не мне, не заказчику.
Ограничение по бюджету это 50 рублей за килознак. Текст проверяется после передаче в сервисах тургенев и главред.
Знание медицинской тематики
Желателен опыт с разделом МРТ и КТ
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