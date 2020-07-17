Описание для мобильной игры

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Закрыт27 заявок534 просмотра

Нужно сделать текст для описания мобильного приложения для площадки play market. С ключевыми словами.И уникальным описание. Примерно 200-300 слов. И откорректировать наш текст на ошибки. 

5 лет назад
Askarov123
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