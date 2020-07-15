С указанных сайтов необходимо скопировать почтовые адреса и емайлы. Готовая работа должна быть сдана в Exсel-файле в виде таблицы: название, улица и номер дома, индекс и город, емаил. Оплата 200 ...
Написание текста объявления
-Написание объявлений по шаблону с соблюдением формата (по инструкции)
-Объявления составляются для рекламной сети ЯДирект по тематике
-Отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок
-Опыт написания текстов и рерайта приветствуется
Оплата - 50 руб. за 1000 символов/без пробелов
Объем работы достаточный
Заявки фрилансеров
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