Написание текста объявления

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок767 просмотров

-Написание объявлений по шаблону с соблюдением формата (по инструкции)

-Объявления составляются для рекламной сети ЯДирект по тематике 

-Отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок

-Опыт написания текстов и рерайта приветствуется

Оплата - 50 руб. за 1000 символов/без пробелов

Объем работы достаточный

5 лет назад
ParpievaN
Наргиза 
32 года
7 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Ангелина
 
30 лет
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5 лет назад
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Татьяна
 
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Алена
 
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5 лет назад
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