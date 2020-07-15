Копирайтер для обработки голосового смс

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Закрыт7 заявок335 просмотров

Нужен копирайтер. Я отправляю голосовым тему поста и примерное содержание, свои мысли- вы из этого составляете пост, корректируете и дополняете. Тема деньги, инвестиции.  

5 лет назад
dasha_abracadabr
Дарья 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даша
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
159 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-5
Копирайтинг
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Дарья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад

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