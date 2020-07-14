Написать непринуждённый текст для экскурсии

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Закрыт52 заявки780 просмотров

Надо написать текст для экскурсии, чтобы он был интересный, доступный, непринуждённый, лёгкий к восприятию, можно добавить немного юмора (уместный по контексту). 

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