Нужно написать ряд небольших статей

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Завершен22 заявки438 просмотров

Всем привет!

Есть задача написать ряд небольших статей (ориентировочный объем 1000-1200 знаков). Темы следующие:

- Что такое аутсорсинг? Чем выгоден аутсорсинг?

- Что такое аутстаффинг? Чем выгоден аутстаффинг?

- Какие проблемы на производстве может решать аутсорсинг?

- Какие проблемы на складах может решать аутсорсинг?

- Какие проблемы на магазинах может решать аутсорсинг?

- Какие проблемы на стройках может решать аутсорсинг?

- Выгодно ли использовать аутсорсинг интернет-магазину?

Статьи должны быть либо копирайтом, либо очень хорошим рерайтом (от 70% уникальности).

Интересуют сроки (по 1 или по всем статьям) и стоимость. Также интересует наличие опыта в написании статей по смежным темам.

Написание статей
5 лет назад
nomelodic
Вячеслав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evg_smol
Евгения 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 отзывов
5 лет назад
$12
2 дня
Тексты написаны в срок, качественно. Уникальность 100%, соответствие ТЗ полное. Доволен сотрудничеством, рекомендую
Вячеслав - отличный заказчик. Понятное задание, быстрая оплата, вежливое общение. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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