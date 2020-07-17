Нужно написать ряд небольших статей

Всем привет!

Есть задача написать ряд небольших статей (ориентировочный объем 1000-1200 знаков). Темы следующие:

- Что такое аутсорсинг? Чем выгоден аутсорсинг?

- Что такое аутстаффинг? Чем выгоден аутстаффинг?

- Какие проблемы на производстве может решать аутсорсинг?

- Какие проблемы на складах может решать аутсорсинг?

- Какие проблемы на магазинах может решать аутсорсинг?

- Какие проблемы на стройках может решать аутсорсинг?

- Выгодно ли использовать аутсорсинг интернет-магазину?

Статьи должны быть либо копирайтом, либо очень хорошим рерайтом (от 70% уникальности).

Интересуют сроки (по 1 или по всем статьям) и стоимость. Также интересует наличие опыта в написании статей по смежным темам.