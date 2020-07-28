Требуется копиратер

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Закрыт30 заявок944 просмотра

Ищу копиратера для написания статей на блоге по теме:

- заработка

- банковские карты

- удаленная работа

- создание сайта

- соцсети

- туризма 

- косметики

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи  :) 

P/S: Требуется копирайтер на три разных сайта, если вы откликаетесь то обязательно сразу в описание укажите тематику на которую вы хотите писать. 

Написание статей
5 лет назад
zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов

Заявки фрилансеров

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