Требуется копиратер

Ищу копиратера для написания статей на блоге по теме:

- заработка

- банковские карты

- удаленная работа

- создание сайта

- соцсети

- туризма

- косметики

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи :)

P/S: Требуется копирайтер на три разных сайта, если вы откликаетесь то обязательно сразу в описание укажите тематику на которую вы хотите писать.