Спортивный аналитик для обзоров предстоящих событий, 10 текстов

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Закрыт9 заявок500 просмотров

Здравствуйте.

Ищу профессионального аналитика для обзоров спортивных событий.

В данный момент нужно 10 статей о любых предстоящих событий.

Виды спорта, которые интересуют: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, единоборства, теннис.

Основные требования:

  • Опыт;
  • Умение четко и грамотно излагать свои мысли;
  • Наличие заполненного профиля в соцсетях.
5 лет назад
wageraff
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