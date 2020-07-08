Нужен копирайтер на проект

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Закрыт48 заявок1260 просмотров

Нужен копирайтер на проект, примерно 20 текстов. Четкое ТЗ, разъяснения и своевременная оплата от нас, качество и соблюдение сроков от вас.

Оплата - 50р/1000 збп

5 лет назад
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