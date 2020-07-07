Контент план, разработка стратегии

Требуется написание контент плана для частного детектива. Личный бренд Инстаграм, стадия "начало". Требования : креативность, погружение в нишу, опыт работы и кейсы, развит навык сторителлинга на уровне профессионал, знание методик работы с аудиторией, позиционирование.

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