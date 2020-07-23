Копирайтинг на медицинскую тематику

$200
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Завершен50 заявок948 просмотров

Здравствуйте!

Нужен грамотный копирайтер, который пишет тексты на медицинскую тематику. Нужно написать несколько текстов. Тематика - дерматология.

В заявке указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.

5 лет назад
Nataliya77
47 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Marabra
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$4
5 дней
Escrow
Юлия очень грамотно написала тексты и уложилась в срок. Рекомендую.
Не первый раз пишу тексты для Натальи. Всегда понятное задание, отвечает на вопросы и никаких проблем с оплатой. Рекомендую всем как адекватного, ответственного заказчика.

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