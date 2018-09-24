Пишу статьи для сайтов, ИМ, соцсетей, СМИ.
Сотрудничала со школой MBA City Business School, MakeUp, Parfums.ua, Panama, Ivi.ru, Имхонет, Lampart, Okko.tv.
Опыт работы – 5 лет.
Применяю советы Ильяхова, прошла два курса обучения у команды проекта «Тотальный диктант»: https://stepik.org/certificate/37cd3a51445a4a7bbc02c5ad51b7f14745438c87.pdf
https://stepik.org/certificate/500ebe1c13f658769f587a0d21bfff5dd49babb5.pdf
Портфолио
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- Статья для интернет-издания "ГОРДОН"107 просмотров
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- Гимнастический ролик215 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
4 года назад
Получил очень быстро отличный текст со 100% уникальностью.
Ответный отзыв
Идеальный заказчик — всегда на связи, дает четкое ТЗ, быстро проверяет работу и оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству!
$4
10 баллов
5 лет назад
Юлия очень грамотно написала тексты и уложилась в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Не первый раз пишу тексты для Натальи. Всегда понятное задание, отвечает на вопросы и никаких проблем с оплатой. Рекомендую всем как адекватного, ответственного заказчика.
$100
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Работа была выполнена в срок и качественно
Ответный отзыв
Четко сформированные задания, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
7 лет назад
Юлия очень грамотно подошла к работе и выполнила все необходимые требования. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Коммуникабельный понимающий заказчик: всегда на связи, проверка быстрая, оплата по договоренности. Впечатления от сотрудничества только положительные!
$1
10 баллов
7 лет назад
Юлия работает очень добросовестно и качественно. Ни разу не нарушила срок и вносила правки, несмотря на то что они были из-за нас. Рекомендую и сам в дальнейшем обращусь!
Ответный отзыв
Хороший заказчик: адекватное ТЗ, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!
Копирайтинг
5 отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
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