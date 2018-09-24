Marabra

Юлия Marabra

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад

Пишу статьи для сайтов, ИМ, соцсетей, СМИ.

Сотрудничала со школой MBA City Business School, MakeUp, Parfums.ua, Panama, Ivi.ru, Имхонет, Lampart, Okko.tv.

Опыт работы – 5 лет.

Применяю советы Ильяхова, прошла два курса обучения у команды проекта «Тотальный диктант»: https://stepik.org/certificate/37cd3a51445a4a7bbc02c5ad51b7f14745438c87.pdf

https://stepik.org/certificate/500ebe1c13f658769f587a0d21bfff5dd49babb5.pdf

Отзывы заказчиков

milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
4 года назад
Срочно написать небольшую статью
Получил очень быстро отличный текст со 100% уникальностью.
Идеальный заказчик — всегда на связи, дает четкое ТЗ, быстро проверяет работу и оплачивает. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Копирайтинг на медицинскую тематику
Юлия очень грамотно написала тексты и уложилась в срок. Рекомендую.
Не первый раз пишу тексты для Натальи. Всегда понятное задание, отвечает на вопросы и никаких проблем с оплатой. Рекомендую всем как адекватного, ответственного заказчика.
Ответный отзыв
DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Статьи на тему фитнеса и ЗОЖ
WordPress
Работа была выполнена в срок и качественно
Четко сформированные задания, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ykorshev
Юрий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Составить базу упражнений для бодибилдинга и фитнеса
Юлия очень грамотно подошла к работе и выполнила все необходимые требования. Сотрудничеством остался доволен.
Коммуникабельный понимающий заказчик: всегда на связи, проверка быстрая, оплата по договоренности. Впечатления от сотрудничества только положительные!
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guest_14675739944553
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Корректировка текстового контента на сайте
Юлия работает очень добросовестно и качественно. Ни разу не нарушила срок и вносила правки, несмотря на то что они были из-за нас. Рекомендую и сам в дальнейшем обращусь!
Хороший заказчик: адекватное ТЗ, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!
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Копирайтинг
5 отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
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