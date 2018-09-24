Составить базу упражнений для бодибилдинга и фитнеса

Добрый день.

Требуется составить базу из самых популярных упражнений (50-100 упражнений на основные группы мыщц) для бодибилдинга и фитнеса для использования в мобильном приложении. Необходимо заполнить специальную таблицу, в которой все указывается (шаблон будет выслан исполнителю):

Наименование упражнения

Тип (силовое, кардио и т.д.)

Группы мышц (спина, плечи и т.д.)

Вписать ссылку на YouTube видео с техникой выполнения упражнения (обязательно на русском языке, в хорошем качестве)

Написать 1-2 абзаца текста с техникой выполнения, желательно с картинками (в отдельном файле для каждого упражнения, имя файла необходимо будет вписать в таблицу)

Откликаться только тем, кто ориентируется в спорте и в фитнесе, желательно приложив ссылки на ваши статьи на проектах спортивной тематики.

Пишите ваши предложения по бюджету. Сейчас ориентировочно по 70 рублей за упражнений.