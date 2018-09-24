Составить базу упражнений для бодибилдинга и фитнеса

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Завершен12 заявок242 просмотра

Добрый день.

Требуется составить базу из самых популярных упражнений (50-100 упражнений на основные группы мыщц) для бодибилдинга и фитнеса для использования в мобильном приложении. Необходимо заполнить специальную таблицу, в которой все указывается (шаблон будет выслан исполнителю):

  • Наименование упражнения
  • Тип (силовое, кардио и т.д.)
  • Группы мышц (спина, плечи и т.д.)
  • Вписать ссылку на YouTube видео с техникой выполнения упражнения (обязательно на русском языке, в хорошем качестве)
  • Написать 1-2 абзаца текста с техникой выполнения, желательно с картинками (в отдельном файле для каждого упражнения, имя файла необходимо будет вписать в таблицу)
Работа не по ключам и Т.З.Откликаться только тем, кто ориентируется в спорте и в фитнесе, желательно приложив ссылки на ваши статьи на проектах спортивной тематики.

Пишите ваши предложения по бюджету. Сейчас ориентировочно по 70 рублей за упражнений.

7 лет назад
ykorshev
Юрий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Marabra
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$3
1 день
Юлия очень грамотно подошла к работе и выполнила все необходимые требования. Сотрудничеством остался доволен.
Коммуникабельный понимающий заказчик: всегда на связи, проверка быстрая, оплата по договоренности. Впечатления от сотрудничества только положительные!

Заявки фрилансеров

Marabra
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад

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