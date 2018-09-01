Требуется написание текстов на сайт

Нужно написать два весёлых/забавных твита 250 знаков на любую тему/например жизненная ситуация, или что популярно в Твиттере (кроме политики, пошлости и другого не принятого в обществе). 1 твитт 25₽. Оплата через Яндекс.Деньги.