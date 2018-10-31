Написать 10 статей

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Завершен13 заявок207 просмотров

Наш сайт http://www.kantsut.kg/ 

У нас есть группа на ФБ https://www.facebook.com/kantsutkg/

Для группы в ФБ нужны 10 тематических интересных статей 1000-2000 символов всего 10 штук.

Пишите примерные цены за написание 10 статей

Написание статей
7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
3 дня
Сделано. Рекомендую.
Рекомендую Бахтияра, как ответственного заказчика. Ситуация вышла неоднозначной, его подвели заказчики (насколько я понимаю он делал для них сайт и продвижение в Facebook, для которой я и делал статьи), соответственно не оплатили ему. Но он меня попросил дать немного времени на погашение долга и, по сути, отдал свои деньги.

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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