Написать 10 статей

Рекомендую Бахтияра, как ответственного заказчика. Ситуация вышла неоднозначной, его подвели заказчики (насколько я понимаю он делал для них сайт и продвижение в Facebook, для которой я и делал статьи), соответственно не оплатили ему. Но он меня попросил дать немного времени на погашение долга и, по сути, отдал свои деньги.