Добрый день.

Ищу ответственного, талантливого копирайтера для нового онлайн проекта.

Язык: русский

Размещение: продающий сайт

Тема: итальянская еда

Нам в команду нужен копирайтер который:

- понимает о чем он пишет;

- скорее всего девушка, но не факт;

- написание эмоциональных текстов, которые дают ценность и продают;

- на остове тезисов сможет написать крутое письмо;

- желание и умение быстро учиться, изучать новые подходы и быстро внедрять их;

- владеет основами e-mail маркетинга;

Впечатлительные, обидчивые, кому нужен постоянный контроль, не умеющих общаться и находить общий язык - эта работа не для Вас.

Если Вы уверены в себе на 100%, разбираетесь в кулинарии - не путаете пасту с ризотто и пиццу с батоном ). прочитав внимательно все что написано сверху напишите мне:

- цена за 1 тыс.символов;

- опыт в копирайтинге, написание СЕО статей;

- ссылку, где можно посмотреть Ваши статьи;

- станицы в соцсетях, скайп/ваццап

Благодарю за прочтение до конца и верю что такой человек существует)