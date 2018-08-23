Необходимо написать тексты для сайта по теме ремонт промышленного оборудования и станков.
Ищу исполнителя который будет писать качественные тексты
Хочу сделать новый сайт на тему - простатита, импотенции и все что связано с этой темой. На сайте будет крутится реклама бадов на тему простатита и пользователь будет кликать по ней, переходить на официальный сайт и совершать покупку.
Требуются хорошие, качественные тексты. Размер статьи разный, текст должен раскрывать всю тему. Это может быть 3000 символов, а может 15000.
Обязательно, чтоб вы могли искать ключи и вписывать их так чтоб статья оставалась читабельной и для людей.
Чтоб вы статьи сдавали без ошибок. Проверяли ее в главред, орфограмке, на водность, спам, ошибки и т.д Т.е качественные статьи для людей и чтоб поисковики любили их и приводили пользователей:)
Если вы врач то это только плюс.
Все статьи статьи должны быть с качественной структурой (подзаголовки, списки, таблицы если нужно, не слишком длинные предложения)
Если у вас есть желание то напишите в заявке ценник за 1000 символов, желательно примеры статей на мед. тематику
Если не ответил это не значит что вы не подошли. Просто я еще не определился и выбираю хорошего исполнителя на сотни статей.
P.S. Желательно чтоб у вас был бесперебойник, второй инет, второй комп, все родственники были здоровыми и без животных (они часто умирают, болеют и рожают)
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