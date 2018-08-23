Требуется написания коммерческих текстов по промышленной тематике.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки123 просмотра

Необходимо написать тексты для сайта по теме ремонт промышленного оборудования и станков.

7 лет назад
Shoshaev
Марат 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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