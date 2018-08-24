Статья, Срочно.

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Нужны два текста на бизнес-IT тему, 27грн/1000спб, (60руб/1000)

Объём: 2500-3000спб.

Сдать нужно сегодня

https://t.me/serio2

7 лет назад
lancerxl
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров