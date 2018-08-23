Самое важное условие - это четкое соблюдение ТЗ. Оплата по факту, так как уже не раз натыкались что копирайтер говорит - да все будет по ТЗ, а в итоге не соблюдает элементарных норм. Хотелось ...
Написание текстов
Нужен специалист для подготовки большого объема текстов для несколькихсайтов, соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях - рерайтинг,в
некоторых - копирайтинг, SEO) . Продающие, информационные тексты.Оплата - 40 руб. / 1 000 зн. Регулярность оплат : понедельник,среда, пятница – первый месяц, после – 1-2 раза в неделю.Работа на постоянной основе. За подробной информациейобращаться по почте
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