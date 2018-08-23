Написание текстов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок162 просмотра

Нужен специалист для подготовки большого объема текстов для несколькихсайтов, соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях - рерайтинг,в

некоторых - копирайтинг, SEO) . Продающие, информационные тексты.Оплата - 40 руб. / 1 000 зн. Регулярность оплат : понедельник,среда, пятница – первый месяц, после – 1-2 раза в неделю.Работа на постоянной основе. За подробной информациейобращаться по почте

7 лет назад
irishabor91
Ирина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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