Самое важное условие - это четкое соблюдение ТЗ. Оплата по факту, так как уже не раз натыкались что копирайтер говорит - да все будет по ТЗ, а в итоге не соблюдает элементарных норм. Хотелось ...
2 статьи о шопинге
Две статьи про шопинг до 3000 зпб
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