Написать статью О недвижимости в Харькове

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Закрытнет заявок119 просмотров

Нужна статья от третьего лица о продаже и покупке квартир (недвижимости) в Харькове. 

Цепляющий заголовок статьи.

Вставить органично в статью ссылку ( https://vhn.ua/kupit-kvartiru-kharkov-3_komnatnuyu)с небольшим описанием сервиса по ссылке.

Статья должна быть структурирована

Ссылка должна быть размещена в верху статьи

Текст должен восприниматься легко и интересно.

Не менее 2000 символов. Цена 120 р. за статью уникальность 95-100%

7 лет назад
LadyAlena
Алена 
51 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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