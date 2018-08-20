Требуется опытный копирайтер для написания статей в количестве 10 шт. Тематика разная - растения, животные, диета, здоровье. Оплата за 1000 збп 30 р. От вас требуется уникальный контент, грамотное изложение мыслей и ...
Написание статьи для сайта с фильмами
Необходимо написать текст на тему : "Австралийские фильмы"
Текст предназначен для сайта с фильмами. Цена до 80р за 1000 знаков. При
успешном написании будет предложено долгосрочное сотрудничество в данной
тематике
Ключевые слова:
австралийские фильмы
смотреть австралийские фильмы онлайн
Требования к тексту:
- Количество символов без пробелов: 800
- Уникальность: 100%
- Академическая тошнота: 8 -10 %
- Вода: 30 55%
- Отсутствие ошибок
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! Понимание в теме, если вы не сильны в кинематографе просьба проходить мимо и не оставлять заявку на проект
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