Написание статьи для сайта с фильмами

Необходимо написать текст на тему : "Австралийские фильмы"

Текст предназначен для сайта с фильмами. Цена до 80р за 1000 знаков. При

успешном написании будет предложено долгосрочное сотрудничество в данной

тематике

Ключевые слова:

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Требования к тексту:

- Количество символов без пробелов: 800

- Уникальность: 100%

- Академическая тошнота: 8 -10 %

- Вода: 30 55%

- Отсутствие ошибок

- ОБЯЗАТЕЛЬНО! Понимание в теме, если вы не сильны в кинематографе просьба проходить мимо и не оставлять заявку на проект