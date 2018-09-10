Нужен копирайтер на строительную тематику

Добрый день.

Нужен рерайт/копирайт текстов строительной тематики(страницы услуг).

Тематика достаточно специфическая, потому нового ничего не придумаешь, подойдёт рерайт с элементами копирайта. Обязательно - тексты должны быть легко читаемые, без корявых подборов синонимов, без ошибок.

Нужен человек, который сразу сделает правильные тексты, а не после тыкания в корявые места и ошибки.

Оплата ЯД.

От вас цена за 1000 знаков и примеры работ.