Статьи на женскую тему с ключами

$26
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок252 просмотра

Требуется написать серию статей на женскую тему, а также на тему здоровье.  - около 3 ключей на 1000 знаков, но проверять по разным программам (Адвего, к примеру), я не требую. Только качественный от вас текст.

40 тыс. знаков=2000 рублей. Срок 5 дней. Оплата частями. Оплату произвожу только на Киви, иногда на Вебмани. 

Требования: уникальность, грамотность, своевременная сдача работы, скорость печати - выше среднего. 

Если тут разрешено, то просьба сразу оставлять свой скайп, я с свяжусь с исполнителем для обсуждения заказа по скайпу. 

Спасибо.

7 лет назад
leo-leo
37 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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