Статьи на женскую тему с ключами

Требуется написать серию статей на женскую тему, а также на тему здоровье. - около 3 ключей на 1000 знаков, но проверять по разным программам (Адвего, к примеру), я не требую. Только качественный от вас текст.

40 тыс. знаков=2000 рублей. Срок 5 дней. Оплата частями. Оплату произвожу только на Киви, иногда на Вебмани.

Требования: уникальность, грамотность, своевременная сдача работы, скорость печати - выше среднего.

Если тут разрешено, то просьба сразу оставлять свой скайп, я с свяжусь с исполнителем для обсуждения заказа по скайпу.

Спасибо.