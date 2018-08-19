Написание статей для сайта

Нужно написать несколько статей 3000-5000 збп каждая.

Для начала пишите первую статью (оплачиваемая), если все нормально, будем работать с Вами дальше.

Пример как писать скину.

Оплата 25р/1000 збп

Отличный вариант для новичков.