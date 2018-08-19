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Написание статей для сайта
Нужно написать несколько статей 3000-5000 збп каждая.
Для начала пишите первую статью (оплачиваемая), если все нормально, будем работать с Вами дальше.
Пример как писать скину.
Оплата 25р/1000 збп
Отличный вариант для новичков.
Заявки фрилансеров
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