Ищу копирайтера для написания статей на блог

Тематика: женская

Описание: блог дипломированного психолога, основное направление деятельности психолога - отношения между мужчиной и женщиной (найти мужчину, сохранить семью, измены мужа, ее измены и т.д.), работа с жизненными сценариями (что это такое можно прочесть в википедии кратко) - коррекция, "переписывание", чтобы достичь каких-то собственных целей. Цели совершенно разные и звучат для каждой женщины они по-разному: от "хочу замуж" до "хочу стать богатой" (туда же - карьеристки, женщины живущие "за мужем" и ничего из себя не представляющие как единица общества и т.д.), детей и отношения с ними не трогаем вообще. Поэтому статьи должны быть SEO оптимизированы под эту тематику.

Какие статьи требуются: основа - реальные истории реальных женщин, как успешных и счастливых, так и скатившихся в яму и не сумевших из нее выбраться. Вдохновение для таких историй можно черпать из телевизионных ток-шоу, тематических форумов и групп, где обитают женщины и сами описывают свои истории.

Сам блог (сайт) сейчас в разработке, в момент его запуска на нем должно быть минимум 7 статей, с перелинковкой (можно сразу писать все 7 статей с учетом перелинковки).

Статьи должны быть полностью готовы к публикации (подобраны картинки для усиления текста хорошего качества, можно отсюда). Запланированы вставки видео контента (если требуется вставить краткий видео-ответ, записанный психологом - не проблема, запланируйте его и напишите что в нем должно быть, психолог запишет).

На текущий момент - общем, который должен быть написан не более чем за неделю - 7 статей каждая статья 7000-8000 знаков.

Жду ваших предложений!

P.S.: Что бы я вас случайно не отфильтровала среди других кандидатов, не заметив вашего истинного таланта, пожалуйста пришлите ссылки на 2-3 написанных вами статьи в аналогичной тематике