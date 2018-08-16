Ищу копирайтера для наполнения сайта текстом

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Текст должен быть не скопированный а свой индивидуальный.

Тема: майнинг ,Asic оборудование ,иммерсионное охлаждение.....

Ссылки на сайты и описание вставки ,шаблоны и т д .....у меня есть.

Интересует стоимость вашей работы за количество знаков или почасовая оплата

7 лет назад
faric0207
41 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров