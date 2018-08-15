Написать статьи для блога (тематика: дизайн интерьера, декор)

Требуется написать статьи для блога по тематике дизайн интерьера и декор.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы:

1) вашу стоимость за 1000 символов по написанию текстов на данную тематику.

2) с какими сайтами работали по данной тематике? (укажите ссылки)

3) пришлите несколько ваших самых сильных статей на данную тематику, которыми вы гордитесь.

P.S. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.