Написать статьи для блога (тематика: дизайн интерьера, декор)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок205 просмотров

Требуется написать статьи для блога по тематике дизайн интерьера и декор. 

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы: 

1) вашу стоимость за 1000 символов по написанию текстов на данную тематику. 

2) с какими сайтами работали по данной тематике? (укажите ссылки)

3) пришлите несколько ваших самых сильных статей на данную тематику, которыми вы гордитесь.

 

P.S. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.

7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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