Тексты для вопросы-ответы.

Ищется копирайтер для сайта вопросы ответы.

Который будет писать ответы на вопросы и представляться довольным клиентам, рассказывать о премуществах товара и находить фотки (якобы это его) и выкладывать их (фотки находятся просто в гугл картинках).

Тематика публикаций для примера:

Швабра с распылителем

Средства для похудение

Отбеливание зубов.

Нужно именно уметь анализировать и убеждать человека купить продукт.

Пишите вашу цену за 1тыс. символов.

Работать можно в свободное время.

Сразу же пишите опыт работы и портфолио.