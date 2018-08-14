Тексты для вопросы-ответы.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт20 заявок413 просмотров

Ищется копирайтер для сайта вопросы ответы.

Который будет писать ответы на вопросы и представляться довольным клиентам, рассказывать о премуществах товара и находить фотки (якобы это его) и выкладывать их (фотки находятся просто в гугл картинках).

Тематика публикаций для примера:

Швабра с распылителем

Средства для похудение

Отбеливание зубов.

Нужно именно уметь анализировать и убеждать человека купить продукт.

Пишите вашу цену за 1тыс. символов.

Работать можно в свободное время.

Сразу же пишите опыт работы и портфолио.

7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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