Здравствуйте! Требуется копирайтер, способный написать яркий обзор на тему театра и представления. О требованиях к статье и условиях работы подробнее напишу откликнувшимся. Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов только ...
Тексты для вопросы-ответы.
Ищется копирайтер для сайта вопросы ответы.
Который будет писать ответы на вопросы и представляться довольным клиентам, рассказывать о премуществах товара и находить фотки (якобы это его) и выкладывать их (фотки находятся просто в гугл картинках).
Тематика публикаций для примера:
Швабра с распылителем
Средства для похудение
Отбеливание зубов.
Нужно именно уметь анализировать и убеждать человека купить продукт.
Пишите вашу цену за 1тыс. символов.
Работать можно в свободное время.
Сразу же пишите опыт работы и портфолио.
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