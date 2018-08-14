Нужно сделать привлекательную страничку о вакансиях для сайта zhivot точка инфо. Пример(очень примерный) https://skinperfect.ru/nashi-vakansii Основные моменты которые нужно указать в статье: Копирайтер 50р/1000 ТЗ-мейкер 50р/статья КМ(контент менеджер) 50р/статья Редактор ...
Копирайт описания товара
Нужно сделать копирайт на описание товара.
Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много)
Одно описание - 1000 символов/7 грн.
Условие - уникальность выше 95%!
Нужно - 400 описаний
Оплата - как договоримся (понятно что будет задействован, какой-то принцип по этапной оплаты)
Своевременную оплату/честность/дальнейшее сотрудничество с улучшением условий - гарантирую!
Примеры добавил, хотя вроде бы и так всё понятно;)
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