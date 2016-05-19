Насытить текст ключевыми словами и подправить стили в HTML редакторе. Общее: 1. Тексты по тематике: Корма для животных Тексты я предоставляю Количество текстов – 600 2. Ключевые слова для всех ...
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересует цена визуализации например "Зал очікування" (№2 на черетеже) и весь первый этаж! Чтобы бы понимать сколько нужно средств сейчас и вообще... таких еще три этажа! Все чертежи, спецификацию скину исполнителю! Добавил ...3D-графика15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $103
Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $103
Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов/7 ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $103
Нужно сделать копирайт на описание товара. Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов/7 грн. Условие - уникальность выше 95%! Нужно - 400 описаний ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Перенести изображение в чертёжный формат (любой) согласно эскизу! Эскиз не очень хороший, те узлы которые не сильно видны можно не особо прорисовывать...Чертежи и Схемы33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно изменить наш логотип(Шиномонтаж файл-GTlogo.ai) придерживаясь концепции, насколько это возможно:) и цветовой гаммы(зеленый цвет) Возможно добавить диск в центр, изменить протектор резины(сделать его более современным), поиграться со шрифтом... В общем ничего сверхъестественного придумывать не нужно...резина, ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать две странички из psd формата в HTML для имеил рассылки. Файлы лежат по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0BwqcW2nInoGRU0dGZ2laUlAtQ28 Цена, сроки?!HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно несколько (3 машины, все отрисованны) иллюстраций (исходники в Illustration) оформить в стиле - "эскиз карандашом" Эскиз, должен быть лёгким, так сказать слегка отретуширован, без цвета в графитовых тонах!Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно нарисовать машину в стиле Flat (demo.png) такую же как в этом файле! Только цвета и контуры можно повеселее (demo1,2,3.png) Нужные ракурсы: (demo1.png, vid2.png) - вид с боку (без ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется раскрутка групп в соц сетях (VK, facebook, instagram). Основное условие - подписчики должны быть реальными людьми(будет контролироваться). Для нас важно качество, а не количество. Сфера - развлечения ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно создать 3д визуализацию парка по этому плану. + нанести такие объекты, как детские горки, каток, обогреваемая зона и туалет. Сколько это займет у Вас времени и сколько будет стоить?3D-графика19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен ландшафтный дизайн с 3д визуализацией, разместить на нем разные не сложные элементы (лавки, деревья, столбы..) Пишите пожалуйста цену, сколько это займет времени, что Вам для этого нужно....Ландшафтный дизайн18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать создать сайт по сверстаному макету, ссылка на верстку прилагается: http://investorysite.esy.es/ http://investorysite.esy.es/arenda.htm http://investorysite.esy.es/sell_flat.htm http://investorysite.esy.es/sell.htm - кроме странички "Авиабилеты", думаю от нее откажемся в принципе... По ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад