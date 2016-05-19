Nojjo

Олег Nojjo

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$103
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Насытить текст ключевыми словами

    Насытить текст ключевыми словами и подправить стили в HTML редакторе. Общее: 1.      Тексты по тематике: Корма для животных Тексты я предоставляю Количество текстов – 600 2.      Ключевые слова для всех ...

    HTML
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D визуализация здания по чертежам

    Интересует цена визуализации например "Зал очікування" (№2 на черетеже) и весь первый этаж! Чтобы бы понимать сколько нужно средств сейчас и вообще... таких еще три этажа! Все чертежи, спецификацию скину исполнителю! Добавил ...

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт текст

    $103

    Нужно сделать рерайт на описание товара.  (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар -  продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт описание товара

    $103

    Нужно сделать рерайт на описание товара.  (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар -  продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов/7 ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт описания товара

    $103

    Нужно сделать копирайт на описание товара.  Товар -  продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов/7 грн.  Условие - уникальность выше 95%! Нужно - 400 описаний ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать логотип

    Нужно изменить наш логотип(Шиномонтаж файл-GTlogo.ai) придерживаясь концепции, насколько это возможно:) и цветовой гаммы(зеленый цвет) Возможно добавить диск в центр, изменить протектор резины(сделать его более современным), поиграться со шрифтом... В общем ничего сверхъестественного придумывать не нужно...резина, ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать страничку из psd в HTML

    Нужно сверстать две странички из psd формата в HTML для имеил рассылки. Файлы лежат по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0BwqcW2nInoGRU0dGZ2laUlAtQ28 Цена, сроки?!

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оформить иллюстрацию в стиле - "эскиз карандашом"

    Нужно несколько (3 машины, все отрисованны) иллюстраций (исходники в Illustration) оформить в стиле - "эскиз карандашом" Эскиз, должен быть лёгким, так сказать слегка отретуширован, без цвета в графитовых тонах!

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Flat иллюстрация машины

    Добрый день! Нужно нарисовать машину в стиле Flat (demo.png) такую же как в этом файле!  Только цвета и контуры можно повеселее (demo1,2,3.png) Нужные ракурсы: (demo1.png, vid2.png) - вид с боку (без ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Раскрутка соц сетей (VK, facebook, instagram)

    Добрый день! Требуется раскрутка групп в соц сетях (VK, facebook, instagram).  Основное условие - подписчики должны быть реальными людьми(будет контролироваться). Для нас важно качество, а не количество. Сфера - развлечения ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3д визуализация парка

    Добрый день! Нужно создать 3д визуализацию парка по этому плану. + нанести такие объекты, как детские горки, каток, обогреваемая зона и туалет. Сколько это займет у Вас времени и сколько будет стоить?

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ландшафтный дизайн

    Нужен ландшафтный дизайн с 3д визуализацией, разместить на нем разные не сложные элементы (лавки, деревья, столбы..)  Пишите пожалуйста цену, сколько это займет времени, что Вам для этого нужно....

    Ландшафтный дизайн18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт по сверстаному макету

    Нужно создать создать сайт по сверстаному макету, ссылка на верстку прилагается: http://investorysite.esy.es/ http://investorysite.esy.es/arenda.htm http://investorysite.esy.es/sell_flat.htm http://investorysite.esy.es/sell.htm - кроме странички "Авиабилеты", думаю от нее откажемся в принципе... По ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

johny_smile
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$103
10 баллов
7 лет назад
Рерайт текст
Хороший и добропорядочный клиент. Приятно сотрудничать!)
Качественно работает... Ответственный подход и хорошие навыки!
Ответный отзыв
DoubleTeam
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сверстать страничку из psd в HTML
HTML
Приятно работать с таким заказчиком)
Качественно, в срок, даже быстрее... С понимание вопроса, подсказал как лучше! Всё чётко выполнил! Спасибо)
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