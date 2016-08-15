Вёрстка сайтов http://double-team.ru/
Занимаюсь вёрсткой сайтов любой сложности под любые типы устройств, использую при необходимости плагины и фрэймворки
Связь через
skype: aditon1800,
email: [email protected]
или ваши предложения
Стоимость:
Определяется индивидуально к каждому заказу.
Всегда открыт к диалогу
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
7 баллов
8 лет назад
AJAXBootstrapHTMLJavaScriptjQuery
Были определенные трудности, но все исправлялось.
Ответный отзыв
Очень компетентный, терпеливый и рассудительный заказчик. Оплата по срокам с бонусом. Были небольшие косяки с моей стороны, на что в ответ поступила лояльная и сдержанная реакция. Рекомендую всем к сотрудничеству!
$15
10 баллов
8 лет назад
Единственный человек кто из всех заявителей проявил креативность. Работа выполнена в срок и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло как по маслу)) Всегда-бы так! Отличный заказчик.
$5
10 баллов
9 лет назад
HTML
Качественно, в срок, даже быстрее... С понимание вопроса, подсказал как лучше! Всё чётко выполнил! Спасибо)
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком)
HTML-верстка
3 отзыва
$3/час
от 3 часов
нет рейтинга