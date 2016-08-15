DoubleTeam

Денис DoubleTeam

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Вёрстка сайтов http://double-team.ru/

Занимаюсь вёрсткой сайтов любой сложности под любые типы устройств, использую при необходимости плагины и фрэймворки

Связь через

skype: aditon1800,

email: [email protected]

или ваши предложения

Стоимость:

Определяется индивидуально к каждому заказу.

Всегда открыт к диалогу

Отзывы заказчиков

SKeeper86
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
7 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка лендинга с bootstrap.
AJAXBootstrapHTMLJavaScriptjQuery
Были определенные трудности, но все исправлялось.
Очень компетентный, терпеливый и рассудительный заказчик. Оплата по срокам с бонусом. Были небольшие косяки с моей стороны, на что в ответ поступила лояльная и сдержанная реакция. Рекомендую всем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
zmitrok62
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Привести Landing page в товарный вид
Единственный человек кто из всех заявителей проявил креативность. Работа выполнена в срок и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество прошло как по маслу)) Всегда-бы так! Отличный заказчик.
Ответный отзыв
Nojjo
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сверстать страничку из psd в HTML
HTML
Качественно, в срок, даже быстрее... С понимание вопроса, подсказал как лучше! Всё чётко выполнил! Спасибо)
Приятно работать с таким заказчиком)
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$3/час
от 3 часов
нет рейтинга