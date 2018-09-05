3D визуализация здания по чертежам

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт15 заявок283 просмотра

Интересует цена визуализации например "Зал очікування" (№2 на черетеже) и весь первый этаж!

Чтобы бы понимать сколько нужно средств сейчас и вообще... таких еще три этажа!

Все чертежи, спецификацию скину исполнителю!

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7 лет назад
Nojjo
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров