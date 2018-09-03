Створення 3D на основі малюнку (в стилі фантастичних 3D персонажів).

Обов'язковий досвід в створенні 3D персонажів, є готовий малюнок в двох проекціях і по малюнку потрібно створити 3D модель, модель буде розміщена на сайті з функцією огляду в 360 градусів, в роботі дозволяється ваші творчі моменти і зміни деталей (такі як текстури і т.д.), термін виконання не обмежений тісними рамками і може складати до 2 міс.

Якщо вас зацікавила пропозиція, будь ласка не забудьте надіслати ваші роботи.