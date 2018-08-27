Необходимо создать жилой комплекс по чертежу и сделать визуализацию с привязкой к жилому кварталу. Чертежи и вся необходимая документация будет предоставлена.
Создать 3d макет для чпу станка
Здравствуйте нужно создать 3d макет по картинке для чпу станка, изделие: деревянная панель, глубина рисунка до 50мм (не знаю важно это для создания макета или нет...). По срокам чем раньше тем лучше. И еще вопрос, возможно изменить отдельных персонажей на исходном макете?
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