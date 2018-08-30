3D визуализация жилого квартала

Постоянно сотрудничаем с Эльмиром. В очередной раз работа была выполнена вовремя, строго в соответствии с ТЗ, все как всегда красиво и стильно. Отдельное спасибо за терпение к нашим "хотелкам", Эльмир выполнил даже больший объем работы, чем было оговорено. Обязательно обратимся снова в ближайшем будущем.