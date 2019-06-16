WebGL или Javascript модель авто и эффекты

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки478 просмотров

Есть видеоролики (исходники) в формате obj,fbx,dae, mov

Есть пример визуализации авто http://carvisualizer.plus360degrees.com/threejs/

Хочу сделать: отрисованную уже машину в WebGL

Добавить к этой модели 3D - видеоэффекты (царапины, блеск, растекание воды, усиление цвета). Видео ниже:

https://www.dropbox.com/s/r4023r5rg5gn92c/Post-production.rar?dl=0

В приложении более подробное описание

JavaScript
7 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$58
14 дней
Все гуд
спасибо за проект

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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