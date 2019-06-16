Создать логотип в векторах. Ссылка на сайт https://galmash.com.ua/ua (только маленький лого салатовый с белым)
WebGL или Javascript модель авто и эффекты
Есть видеоролики (исходники) в формате obj,fbx,dae, mov
Есть пример визуализации авто http://carvisualizer.plus360degrees.com/threejs/
Хочу сделать: отрисованную уже машину в WebGL
Добавить к этой модели 3D - видеоэффекты (царапины, блеск, растекание воды, усиление цвета). Видео ниже:
https://www.dropbox.com/s/r4023r5rg5gn92c/Post-production.rar?dl=0
В приложении более подробное описание
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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