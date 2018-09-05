Нужен рендер детской кровати

Изготавливаю детские кровати и нужна визуализация кровати в детской, добавить матрасы (120х70 и 160х70), игрушки и декор. С цветом пока не определился: вся белая а крыша+створки розовые, либо вся белая а крыша+створки+горизонтальные доски+фасады синий (нужно посмотреть). Размеры дам (на фото приблизительные). Комната должна иметь немного стандартного для детской декора. Высокая степень фотореалистичности.