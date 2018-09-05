Для UltimaOnline сервера требуется нарисовать нового монстра для игры, а так же сделать анимацию для него (как на прикрепленном скриншоте). 1 файл bmp - на одну позицию при движении. Всего 4 положений (остальное - зеркально), ...
Нужен рендер детской кровати
Изготавливаю детские кровати и нужна визуализация кровати в детской, добавить матрасы (120х70 и 160х70), игрушки и декор. С цветом пока не определился: вся белая а крыша+створки розовые, либо вся белая а крыша+створки+горизонтальные доски+фасады синий (нужно посмотреть). Размеры дам (на фото приблизительные). Комната должна иметь немного стандартного для детской декора. Высокая степень фотореалистичности.
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