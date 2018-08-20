Нужно сделать визуализацию карты земельных участков с границами участков, дороги, лес, кусок озера, одинаковые условные дома. 50 участков, несколько дорог, супер 3d не нужно, нужно что бы клиент понимал, как и где у него будет ...
2 губки
Нужно сделать фигуры губок в 3d без текстур,одна в виде овечки,вторая в виде «восьмёрки»,цена 500 руб все вопросы в вотсап
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика14 заявокЗакрыт7 лет назад
надо сделать реалистичный дизайн салона 35 кв.м. при этом не просто размещение и прорисовка в 3Д, а нужна стильная идея по цветам, освещению, концепция дизайна желателен опыт работы именно ...3D-графика6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно воссоздать и просто создать графические макеты памятников, есть фото3D-графика8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется лепщик 3д моделей миниатюр (масштаб 28мм). Под печать 3д принтером и дальнейшего литья, соответсвенно от вас требуется понимание данного процесса, умение резать модель под печать. Наши миниатюры не привязаны к конкретной игре, делаем ...3D-графика11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны качественные дизайнеры для рисования разных 3D-вещей (например, мебель, фигурки, аватары...). Должно получиться несколько десятков кадров по типу такого - https://drive.google.com/open?id=10XAe-_OUfK1X4ubT5hY_2vdW1G3TdrYb (там файл sbin - качаем и смотрим) ...3D-графика10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт по корпусной мебели. Нужно сделать 3d-визуализацию карточек товаров (фото). Всего их больше 2000. Т.е. уникализировать, сделать более красочными, бОльшими по размеру.3D-графика23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать анимированный ролик наподобие этого https://www.youtube.com/watch?v=0seqGaUkQTc. Но можно гораздо проще. Пишите сроки и стоимость.3D-графика14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать и согласно правкам во вложении (добавить заломы, блики и т.п.) И сделать виды в 3Д ракурсах для остальных текстур https://yadi.sk/d/wyRKAXEG3aHMVV3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Для съемок художественного фильма необходимо построить модель линкора Новороссиск. Модель планируется использовать как для общих и средних так и для крупных планов. Поэтому предпологается высокая степень проработки. Во вложении даю вводную информацию. ...3D-графика11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется получение pro аккаунта 3ddd. Правила получение аккаунта смотрите на сайте. 10 модtлей уровня pro. Оплата по факту утверждения модели на сайте 3ddd.3D-графика2 заявкиЗакрыт7 лет назад