3D упаковка – внести изменения

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки197 просмотров

Нужно доработать и согласно правкам во вложении (добавить заломы, блики и т.п.)

И сделать виды в 3Д ракурсах для остальных текстур https://yadi.sk/d/wyRKAXEG3aHMVV

7 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Andrei-K
Андрей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена в соответствии с ТЗ. Андрей отличный исполнитель, идет на компромиссы и быстро доводит дело до конца.
Отличный заказчик. Понятно сформулированное ТЗ, оплата своевременная и в полном размере. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Andrei-K
Андрей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад

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