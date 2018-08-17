3d модель забора

Здравствуйте. Эскиз с указанием необходимых размеров прикрепляю, но он не в плане. Необходимо создать аналогичный или похожий (у кого что есть в библиотеке программы) по текстуре изображение дома, т.е. основной цвет дома это светлые сайдинг ...