3d модель забора

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Завершен16 заявок233 просмотра

Есть размеры штакетин, есть фото итогового забора. Нужно изготовить 3d модель. Указывайте цену и сроки.

7 лет назад
timurrodya
Тимур 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Andrei-K
Андрей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро и точно. Вернул веру во фриланс.
Все четко! Рекомендую Тимура.

Заявки фрилансеров

Andrei-K
Андрей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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