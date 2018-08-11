Создать 3Д эскиз фасадной части дома.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки274 просмотра

Здравствуйте. Эскиз с указанием необходимых размеров прикрепляю, но он не в плане. Необходимо создать аналогичный или похожий (у кого что есть в библиотеке программы) по текстуре изображение дома, т.е. основной цвет дома это светлые сайдинг (беж, слоновая кость..но не желтый или зеленый..), ну и в контраст ему цокольный сайдинг (по текстуре искусственный камень) по всему цоколю, на углах и под окнами.

Размеры указаны и должны быть соблюдены при составлении эскиза, т.к. мне необходимо посмотреть именно на эскиз в плане, т.е. как все элементы дома будут соотноситься меж собой визуально при обозначенных размерах. После составления эскиза возможно необходимо будет произвести изменения в размерах (за доп плату разумеется).

Бюджет 200 руб + изменение размеров + с меня уникальный отзыв.

7 лет назад
masdk
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BATURA1
66 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Пожалуй один из самых оперативных людей, с которыми работал на проекте. Работу выполнил качественно! Замечаний с моей стороны нет! Рекомендую как грамотного исполнителя!
Один из лучших заказчиков. Задачу ставит чётко и ясно, знает чего хочет. Рассчитывается вовремя и щедро.

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BATURA1
66 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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