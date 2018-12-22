Доработка 3D модели аппарата

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки208 просмотров

Исходные файлы:

• Файл с МРТ

• Документация для экспорта моделей и другой полезной информации

• Справочный файл для проектирования 3D катушки

• Информация со все измерениями для МРТ

• Файл, который описывает иерархию завершенной модели в Xcode

В двух словах о проекте:

1. Создать катушку по справочному файлу

2. Вставить катушку в МРТ-750, заменив той, что есть сейчас

3.  На основании информации с размерами создать МРТ-450 (уменшив размер)

Самое время затратное, это создание катушки

Более детальное ТЗ приложенно в файлах. Если вы хотите указать цену за проект намного больше превышающую ту, что указал я, просто проходите мимо. 

ДЕДЛАЙН - до вечера четверга (23:00 09.08.2018) . 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

  • Опыт работы в подобных проектах
  • Знание как минимум базового английкого (это важно!)
  • Знание программ: MAYA, solidworks, autocad.
  • Не испортить сетку 

    Если вам интересен проект начните свой ответ со слова "катушка".

    Так же, обязательно прочтите файл с ТЗ, который прикреплен ниже. И ознакомьтесь с картинками.

AutoCADSolidWorks
7 лет назад
guest_14759579068005
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
2 дня
Петр отличный исполнитель! Рекомендую! Все выполнялось в срок и по договоренности.
Проект досрочно завершен со стороны заказчика.По частично выполненой работе оплата не поступила.

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад