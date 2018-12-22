Исходники все есть
Доработка 3D модели аппарата
Исходные файлы:
• Файл с МРТ
• Документация для экспорта моделей и другой полезной информации
• Справочный файл для проектирования 3D катушки
• Информация со все измерениями для МРТ
• Файл, который описывает иерархию завершенной модели в Xcode
В двух словах о проекте:
1. Создать катушку по справочному файлу
2. Вставить катушку в МРТ-750, заменив той, что есть сейчас
3. На основании информации с размерами создать МРТ-450 (уменшив размер)
Самое время затратное, это создание катушки
Более детальное ТЗ приложенно в файлах. Если вы хотите указать цену за проект намного больше превышающую ту, что указал я, просто проходите мимо.
ДЕДЛАЙН - до вечера четверга (23:00 09.08.2018) .
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
- Опыт работы в подобных проектах
- Знание как минимум базового английкого (это важно!)
- Знание программ: MAYA, solidworks, autocad.
- Не испортить сетку
Если вам интересен проект начните свой ответ со слова "катушка".
Так же, обязательно прочтите файл с ТЗ, который прикреплен ниже. И ознакомьтесь с картинками.
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