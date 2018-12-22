Доработка 3D модели аппарата

Исходные файлы:

• Файл с МРТ

• Документация для экспорта моделей и другой полезной информации

• Справочный файл для проектирования 3D катушки

• Информация со все измерениями для МРТ

• Файл, который описывает иерархию завершенной модели в Xcode

В двух словах о проекте:

1. Создать катушку по справочному файлу

2. Вставить катушку в МРТ-750, заменив той, что есть сейчас

3. На основании информации с размерами создать МРТ-450 (уменшив размер)

Самое время затратное, это создание катушки

Более детальное ТЗ приложенно в файлах. Если вы хотите указать цену за проект намного больше превышающую ту, что указал я, просто проходите мимо.

ДЕДЛАЙН - до вечера четверга (23:00 09.08.2018) .

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