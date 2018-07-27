Создать 3D иконку (модель+рендер)

Нужна иконка 1024x1024 изображающая белые и красные шары на доске с отверстием (см. пример).

Количество и расположение шаров может быть как в примере.

Нужно смоделировать сцену и сделать рендер в программе типа Maya / 3d Max.

Для текстуры доски можно использовать wood.jpg.

Оплата: Paypal, банковский перевод, через freelancer.com или наличными.

Пожалуйста укажите срок выполнения, линк на ваш портфолио и порядок оплаты.