Персонаж 3Д с анимацией

Нужно сделать персонажа 3D с анимацией. Персонаж мышка, ссылка на изображение :

http://download.alesko.eu/souris.ai

Анимация такого плана :

1 Перед началом на сцене лежит зуб. Потом появляется мышка с эффектом как тут :

https://www.youtube.com/watch?v=t2NT_ZegwLU

В руке у мышки волшебная палочка и на плече сумка

2 Мышка смотрит налево, потом направо, потом прямо. Подносит палец ко рту типа «всем тихо»

Поднимает вверх волшебную палочку и следом за ней зуб поднимается и прилетает в сумку. После чего мышка делает пас палочкой (движение вниз) и перед ней появляется монетка с красивый эффектом (звезды например).

3 В самом конце мышка щелкает пальцами и исчезает (как в конце видео)

На выходе нужен файл в формате FBX или в форме Unity asset.

Сразу пишите цену за персонаж и за анимацию по отдельности и сроки.