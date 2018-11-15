Нужно создать 3D модель (STL) Размер 500х400 мм. и до 40 мм. толщиной.
Персонаж 3Д с анимацией
Нужно сделать персонажа 3D с анимацией. Персонаж мышка, ссылка на изображение :
http://download.alesko.eu/souris.ai
Анимация такого плана :
1 Перед началом на сцене лежит зуб. Потом появляется мышка с эффектом как тут :
https://www.youtube.com/watch?v=t2NT_ZegwLU
В руке у мышки волшебная палочка и на плече сумка
2 Мышка смотрит налево, потом направо, потом прямо. Подносит палец ко рту типа «всем тихо»
Поднимает вверх волшебную палочку и следом за ней зуб поднимается и прилетает в сумку. После чего мышка делает пас палочкой (движение вниз) и перед ней появляется монетка с красивый эффектом (звезды например).
3 В самом конце мышка щелкает пальцами и исчезает (как в конце видео)
На выходе нужен файл в формате FBX или в форме Unity asset.
Сразу пишите цену за персонаж и за анимацию по отдельности и сроки.
Выбранный исполнитель
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