Хочу синюю машину заменить на Porsche Cayenne и добавить интерактив и анимацию для выбора пакета услуг. Для примера прикрепил красную феррари. Это 3D модель, которую нужно будет сделать из Porsche Cayenne, BMW X5 или любой ...
Губка в 3d
Сделать за пару часов губку в формате 3d
Выбранный исполнитель
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