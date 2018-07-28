Губка в 3d

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок265 просмотров

Сделать за пару часов губку в формате 3d

7 лет назад
Mystery-777
Анна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$15
1 день
Все в срок и отличное исполнение! Рекомендую!)
Отличный заказчик! Понятная постановка задачи, постоянно на связи, с оплатой проблем нет) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kennykiller137
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад

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