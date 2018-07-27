ищу исполнителя на проект по созданию 3д модели мозга. Обязательные требования: отличное владение брашем + что-нибудь вроде макса навыки создания фотореалистичных творений желательны навыки программирования
Примитивные аналоговые часы
Нужно из 3D примитивов сделать очень простые аналоговые часы для отладки приложения.
Торус, в середине цилиндр/плоскость (циферблат), числа выдавить из сплайнов и "снять фаску".
Каждый элемент разного цвета сохранить как dial0...n в obj формате с точками, треугольниками и нормалями.
Стрелки параллелепипеды под углом 45 гр. (сплюснутые) hand_s0, hand_m0, hand_h0 на 12 часов
Плоскость XY смотрим со стороны Z. Размер -1...+1.
Сам умею, но ставить 3D max не хочу пока.
Проект будет достаточно большой, возможно долгосрочное сотрудничество уже по реальным моделям.
Обязательно ставьте цену.
В начале за_явки напишите ЧАСЫ.
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