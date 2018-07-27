Примитивные аналоговые часы

Нужно из 3D примитивов сделать очень простые аналоговые часы для отладки приложения.

Торус, в середине цилиндр/плоскость (циферблат), числа выдавить из сплайнов и "снять фаску".

Каждый элемент разного цвета сохранить как dial0...n в obj формате с точками, треугольниками и нормалями.

Стрелки параллелепипеды под углом 45 гр. (сплюснутые) hand_s0, hand_m0, hand_h0 на 12 часов

Плоскость XY смотрим со стороны Z. Размер -1...+1.

Сам умею, но ставить 3D max не хочу пока.

Проект будет достаточно большой, возможно долгосрочное сотрудничество уже по реальным моделям.

Обязательно ставьте цену.

В начале за_явки напишите ЧАСЫ.